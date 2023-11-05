Bursa'da bir otomobil, erken saatlerde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde Bursaray'ın bariyerine çarptı. Kaza sonucunda meydana gelen çarpma etkisiyle araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00 civarında meydana geldi. Plakası 10 ADF 524 olan otomobil, sürücüsü Mustafa G. (35) tarafından kullanılırken, kontrolünün kaybedilmesi sonucu Bursaray'ın bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu ve içerisinde bulunan sürücü Mustafa G. ile yolcu konumundaki Samet S. yaralandı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin hemen 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte ciddi bir sıkışma meydana geldi. Polis ekipleri, trafik düzenini sağlamak için çaba harcarken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk yardımı sağladı.

İlk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar, ambulanslarla yakındaki bir hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.