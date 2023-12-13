Orhangazi-Yalova Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında içinde anne ile kızının içinde bulunduğu otomobil, ana yola fırlayan bir mandaya çarptı.

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında Orhangazi - Yalova karayolu, Süpürgelik Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalova istikametinden, Orhangazi istikametine doğru seyir halinde olan İtifet Çevik idaresindeki 16 BBN 293 plakalı bir otomobil Süpürgelik Mevkiinde aniden yola çıkan ve yaklaşık 500 kiloluk bir mandaya çarptı.

Manda yaralandı, otomobil hurdaya döndü

Kazada sürücü Atifet Çevik ile küçük kızının içinde bulunduğu otomobil hurdaya dönerken, otomobilin çarptığı manda ise yaralandı. Polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, yaralı mandaya veterinerler müdahale etti.

Trafik, hurdaya dönen otomobil ve mandanın kaldırılması ile normale döndü.