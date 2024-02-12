Tekirdağ Çorlu’da otomobilin çarptığı 90 yaşındaki yayanın yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Kemalettin Mahallesi Nilay Sokak üzerinde meydana geldi. Eski Çerkezköy Caddesi istikametine seyreden Mustafa V. idaresindeki 59 LG 571 plakalı otomobil, yolda yürüyen Selim T.’ye (90) çarptı.
Kaza sonrası ayağı ezilen Selim T. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha