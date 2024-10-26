Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti. Kazaya bakmak için duran başka bir sürücü kazaya sebep oldu. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Osman Ç. (40) idaresindeki 16 ALR 076 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Aziz Bağlayan’a (60) çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yere düşen Aziz Bağlayan hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Bağlayan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyup olay yerine gelen aile gözyaşına boğuldu. Bağlayan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayı izleyen sürücü kazaya sebep oldu

Kazaya bakmak için aniden duran başka bir sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. Biri otobüs, biri minibüs olmak üzere 6 araç çarpıştı. Bu kazada yaralanan olmadı.