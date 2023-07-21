Bursa’da inşaat alanına uçan Tofaş marka otomobilde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Serdar Sezgin, gözyaları arasında toprağa verildi.

Kaza, 19 Temmuz gece saatlerinde Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halinde olan Oktay Bora (21) yönetimindeki 16 CYF 71 plakalı Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddeti ile demir korkulukları kıran otomobil inşaat alanına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Oktay Bora ve Onur Karaorman yaralanırken, sürücünün yanında oturan Serdar Sezgin (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Serdar Sezgin’in cenaze namazı ikindi namazına müteakip Mehmet Akif Ersoy Camii’de kılındı. Ailesinin ve sevenlerinin katıldığı cenaze namazı sonrası Sezgin Erdoğanköy Kent Mezarlığı’na gözyaşları içinde defnedildi.