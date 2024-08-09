Tekirdağ Çorlu’da otomobil ile çarpışan motosikletli genç kadının yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri (Millet Bahçesi mevkii) Bahçelievler 1. Sokak yol ayrımında meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametinden Eski İtfaiye istikametine seyrederken Bahçelievler 1. Sokağa dönüş yapan E.Ç. idaresindeki 06 VB 417 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.K.’nin kullandığı 59 AJN 803 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü M.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.