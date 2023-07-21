Bursa Ankara karayolu üzeri Kulaca mahallesi mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Buket Ç. (36) yönetimindeki 16 BKT 93 plakalı otomobilin trafik nedeniyle yavaşladığı sırada arkasından seyir halinde olan Celal Ö. (40) yönetimindeki 34 EIV 532 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Liva Duru Ç. (8) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.