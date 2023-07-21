Sosyal medyada '6ilerimetehan' kullanıcı adıyla tanınan fenomen Metehan Meşe, Ticaret Bakanlığı tarafından 300 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde çektiği videoyla gündeme gelen Meşe, al-sat içerikleri üretiyordu. Ancak, video içeriğini gerçek sanan bazı sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirince olay büyüdü.

Sosyal medya fenomeni Meşe'nin çektiği video, kurgusu gereği 600 bin liraya aldığı otomobili 3 gün içinde 745 bin liraya satarak 136 bin lira kar ettiğini gösteriyordu. Video yayılınca, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi ve Metehan Meşe'ye dolandırıcılık suçlamaları yöneltti.

Ticaret Bakanlığı da bu duruma kayıtsız kalmadı ve sosyal medya tepkileri sonrasında harekete geçti. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Metehan Meşe'ye 300 bin lira idari para cezası kesildiğini duyurdu. Gürcan, Meşe'nin satışlarda fiyatı sahte alıcılarla yükselttiğinin tespit edildiğini belirtti.

Bu gelişmeler üzerine Metehan Meşe, Bursa Adalet Sarayı'na giderek para cezasına itiraz etti. Haberlerde kendisine yöneltilen dolandırıcılık ithamlarına da değinen Meşe, hakkında yapılan haberlerin kendisini derinden üzdüğünü ve ailesinin bile inanmadığını belirtti. Sponsorluklarının bozulduğunu ve tehditler aldığını ifade eden fenomen, yaşadığı zor zamanları atlatabilmek için güçlü olmaya çalıştığını söyledi.

Meşe konuşmasında;

“Bende bir insanım ve bende üzülebilirim yıkılabilirim. Sosyal medyada bana yapılanlar için travma yaşayabilirim. Yazıklar olsun. Ben öncelikle bana yapılanın bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu yazılanlar beni çok üzdü ben bunları hak etmedim. Kendi ailem dostlarım kimse bana inanmadı. Halkımız bana inanmadı. Hayat böyledir yüz güzel iş yaparsınız. 1 iyi işiniz kötü anlaşılır, yanlış anlaşılmanız tüm emeğinizi çabanızı boşa götürür. Ben bunları hak etmedim. Devletimize ve milletimize saygım sonsuz. Büyüklerimiz bana bu cezayı uygun görmüşler, boynum kıldan incedir. Her şeyimi yıktınız. Ümitlerimi elimden aldınız. Kötü yorumlar dolandırıcı haberleri. Türkiye’nin bir ucundan bir amca o haberleri izledi ve beni dolandırıcı olarak biliyor. Ben bunları hak etmedim. İnsanlar hep bir suçlu arıyorlar asla kendilerine bakmıyorlar. Burada ki suçlu günah keçisi ben seçildim. 600 bin liraya alıp 601 bin liraya sattığım bir tane bile belge yok. Noter belgelerim yanımda, kendi adıma ve vekaletle yaptığım satışlar burada. Çektiğim video tamamen kurgudan ibaret. Benim bir arabadan 144 bin lira kazanç sağladığım da yok. Ben sadece piyasada dönenleri anlatmaya çalıştım. Allah bana böyle bir imtihan gösterdi, sınavımız buymuş” dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak spekülatif ve aldatıcı eylemlere geçit verilmeyeceğini vurgulayan Gürcan, tüketicileri mağdur eden kişi ve kuruluşlarla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini açıkladı. Metehan Meşe'nin 2022 ve 2023 yıllarındaki tüm satışlarının vergi ziyaı açısından inceleneceği de belirtildi.

Metehan Meşe'nin itirazının sonucu ve idari para cezasının hafifletilip hafifletilmeyeceği konusunda ise son kararın devlete ait olduğu belirtildi.