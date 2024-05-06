Türkiye'nin otomotiv endüstrisi, nisan ayında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre, sektörün nisan ayı ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 2 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Binek otomobillerde en çok tercih edilen ülke olan Fransa, 400 milyon dolarlık ihracat rakamıyla zirvedeki yerini korudu. Almanya ise 366 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeye yapılan otomotiv ihracatında geçen yıla göre yüzde 5'lik bir artış kaydedildi. Türkiye'nin otomotiv sektörü, ihracatındaki geniş yelpazesiyle dikkat çekiyor; örneğin, İspanya'ya yüzde 17, İtalya'ya yüzde 46 ve İsrail'e yüzde 13'lük artışlar yaşandı. Ancak, bazı pazarlarda düşüşler de gözlendi; Polonya'ya yüzde 22 ve Slovenya'ya yüzde 63 gibi.

Nisanda Fransa, ihracat alanında zirveye oturarak 400 milyon dolarlık bir başarı elde etti. Bu rakam, ülkenin en büyük dış ticaret hamlesi olarak kaydedildi. Almanya ise 366 milyon dolarlık ihracatla Fransa'nın hemen ardından ikinci sırayı aldı. Özellikle otomotiv sektöründe Almanya'ya yapılan ihracat, geçen yıla kıyasla yüzde 5 artarak dikkat çekti.

Birleşik Krallık'a yönelik ihracatta da önemli bir artış yaşandı; yüzde 7'lik bir yükselişle 260 milyon dolarlık bir rakama ulaşıldı. ABD, Romanya, Hollanda ve Fas gibi önemli pazarlara olan ihracatta da dikkate değer artışlar kaydedildi. Özellikle ABD'ye yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 51'lik bir artışla dikkat çekti. Ancak, İtalya, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya gibi ülkelere olan ihracatta düşüşler yaşandı.

Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatta ise yüzde 3'lük bir azalma kaydedildi ve bu rakam 1 milyar 822 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak, diğer Avrupa ülkelerine yönelik ihracatta yüzde 11'lik bir artış görüldü. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ve Afrika ülkelerine olan ihracatta ise sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 19'luk önemli artışlar gözlendi.