Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 7 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.ANKARA (İGFA) - Otomotiv Sanayii Derneği'nin verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 5 gerileyerek 823 bin 636 adet olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 2 azalan otomobil üretimi ise 542 bin 177 adede ulaştı.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 704 adede yükseldi. Yılın ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 geriledi, otomobil ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı.

Bu dönemde, toplam ihracat 581 bin 865 adet, otomobil ihracatı ise 380 bin 383 adet düzeyinde gerçekleşti.

2024’ün ilk 7 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyretti ve 698 bin 368 adetten kapandı.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 3’lük artışla 536 bin 351 adede ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre ise, (ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı hariç), toplam otomotiv sanayi ihracatı,

2024’ün ilk 7 aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 7 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 20,7 milyar dolar oldu. Euro bazında ise ihracat paralel seyrederek 18,9 milyar euro olarak gerçekleşti.Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı paralel seyrederken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 3 oranında arttı.