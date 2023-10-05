Türkiye’de yeni araç satışları artarken ve ülke genelindeki Ro-ro gemisi sıkışıklığı devam ederken, DP World otomotiv tedarik zinciri sıkışıklığını hafifletmek için bir çözüm uyguluyor. ’Konteynerdeki araçlar’ çözümü, her konteynere iki yerine üç SUV yükleyerek kapasiteyi yükseltiyor.

Türkiye, DP World Yarımca’nın bölgedeki otomotiv tedarik zinciri krizini çözmeye yardımcı olan yenilikçi ’konteyner içinde otomobil’ nakliye çözümünü sunmasının ardından binlerce otomobil Türkiye’ye giriş yapıyor. Türk limanlarındaki yoğunluk, gelişen otomotiv pazarında hızla artan talep karşısında yeni araçların tesliminde önemli gecikmelere neden oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye, Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 37,5’lik bir artışla 110 bin araç satarak, rekor bir otomobil satış patlaması yaşadı.

Ro-ro limanlarındaki sıkışıklık sebebiyle Ro-ro gemileriyle yapılan geleneksel ithalat ve nakliye çözümlerinde önemli gecikmeler yaşanırken, otomobil üreticileri satın aldıkları araçları zamanında teslim edemedi. Bu durum müşterilerin yeni araçları için çok daha uzun süre beklemelerine ve hem yeni hem de kullanılmış araç piyasalarında fiyatların şişmesine sebep oldu.

Ülkeye daha fazla otomobilin daha hızlı bir şekilde girmesine yardımcı olmak için alternatif bir çözüm kullanan DP World, Çinli otomobil üreticisi Chery Automotive’in yeni SUV’larını konteynerize etmek için operasyonlara başladı ve binlerce aracın sevkiyatına imkan sağladı. Bu sayede araçlar geleneksel vinçler kullanılarak konteyner limanlarında indirilebildi ve özel bir Ro-ro limanı ya da rıhtımına ihtiyaç duyulmadı; böylece pazara giden yol önemli ölçüde daha verimli ve esnek hale geldi.

DP World ve Chery, her konteynere 2 yerine 3 SUV yükleyerek kapasiteyi artırmak için özel olarak tasarlanmış bir raf düzenlemesi uyguladığında çözüm daha uygulanabilir hale geldi ve bu da araçların Çin’den Türkiye’ye taşınmasının maliyet verimliliğini artırmaya ve tüketicilere aktarılan maliyeti azaltmaya yardımcı oldu. Çözümün uygulanabilirliği aynı zamanda Türkiye’yi Chery Automotive araçlarının Çin’den Türkiye’ye sevkiyatı için önemli bir basamak haline getirdi.

Avrupa’daki varlığını genişletmek isteyen Chery için konteyner içinde araç çözümü, araçların pazara sunulmasında kilit bir rol oynayacak. DP World Avrupa CEO’su ve Genel Müdürü Rashid Abdulla, "DP World’ü dış dünyaya anlatırken genellikle küresel bir akıllı ticaret etkinleştiricisi olduğumuzu söyleriz. Bu çözüm, bununla ne demek istediğimizin yenilikçi bir örneğidir. Otomotiv endüstrisi son birkaç yılda küresel olarak ve Türkiye’de mikroçipten Ro-ro kapasite yetersizliğine kadar uzanan önemli değişiklikler ve tedarik zinciri zorlukları yaşadı. Ekibimizin bu zorlukları hafifletmeye yardımcı olan alternatif bir çözümü hayata geçirebilmesinden ve Chery Automotive’in Türkiye pazarına açılmasında kilit bir rol oynamış olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

"Komşu ülkelerde önemli bir tedarikçi olarak yer edinmesine yardımcı olacak"

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams ise "Geleneksel olarak araç taşımayan Yarımca’daki terminalimiz artık pazara giren yeni araçlar için önemli bir merkez haline geliyor. Sunduğumuz yeni yenilikçi çözümler Chery Automotive’in bu pazarda ve komşu ülkelerde önemli bir tedarikçi olarak yer edinmesine yardımcı olacak. Türkiye’ye ekonomik faydalar sağlarken tüketicilerin de yeni araçlarına daha hızlı kavuşmasına yardımcı olacaktır" diye konuştu.