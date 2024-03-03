Edinilen bilgiye göre İnegöl Oylat yolu üzerinde seyir halinde olan Ramazan P. (27) yönetimindeki 43 KY 253 plakalı hafif ticari araç Oylat kavşağı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yan devrilecek yaklaşık 50 metre sürüklenen araçta sürücü ile birlikte araçta bulunan Yusuf E. (19), Derya K. (21) ile Yağmur Y. (22) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan Yağmur Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve ambulansla Uludağ üniversitesi tıp fakültesi hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ