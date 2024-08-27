Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, babası Necdet Yılmaz'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Bodrum'da yaşayan babasının vefat haberini "Sıcak Büfe" filminin setindeyken alan 54 yaşındaki Yılmaz, derin bir üzüntüye boğuldu. Aldığı acı haberle fenalaşan Yılmaz'a, set ekibi ve oyuncu arkadaşları hemen destek oldu.

Hakan Yılmaz, televizyon izleyicisinin hafızasında ilk olarak "Ayrılsak da Beraberiz" dizisindeki Teoman karakteriyle yer edindi. Rize kökenli olan ve kariyerine birçok önemli projeyi sığdıran Yılmaz, "Sıdıka", "Avrupa Yakası" ve "Yahşi Cazibe" gibi unutulmaz dizilerde de başrol oynadı. Oyunculuğunun yanı sıra sunuculuk alanında da başarısını kanıtlayan Yılmaz, en son "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

Bodrum'da yaşayan babası Necdet Yılmaz, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Set sırasında aldığı ölüm haberiyle sarsılan Yılmaz, eşi Elif Yılmaz ile birlikte hemen Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı. Necdet Yılmaz’ın cenaze töreni Bodrum’da düzenlenecek.

Hakan Yılmaz Kimdir?

Hakan Yılmaz, 6 Aralık 1969 tarihinde Rize'de doğdu. İlk sahne deneyimini ilkokulda yaşayan Yılmaz, lise yıllarında modern dans eğitimi aldı. Güzel Sanatlar bölümüne girememesiyle hayal kırıklığına uğrayan Yılmaz, amatör olarak başladığı oyunculuk kariyerine askerden döndükten sonra devam etti. Körfez Savaşlarına tanıklık eden Yılmaz, ilk büyük çıkışını ve başarısını "Ayrılsak da Beraberiz" dizisiyle yakaladı.