Özbekistan Fergana Valisi Danışmanı Dılmurod Cumabayev, Namangan Valiliği Turizm Bakanlığı Direktörü Otabek Rasulov, Fergana Sanayi Ticaret Başkanı Azimcan Yuldashev ve beraberindeki heyet, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde YLB Automotiv’i ziyaret Etti.

Özbekistan Heyeti her iki ülkenin sanayi ve ticaret alanlarındaki iş birliği ve ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek maksadıyla Bursa’ya ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bursa'ya ziyarete gelen Özbekistan iş heyeti ve beraberinde heyete eşlik eden Türkiye-Özbekistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Osman Mesten, YLB Automotive ziyaret ederek, son teknoloji makinalarda üretilen ürünler hakkında Genel Müdür Mustafa Yelbey’den bilgi aldı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin önemli endüstri bölgelerinden biri olarak biliniyor ve otomotiv sektöründe öncü firmaları barındırıyor. YLB Automotiv, plastik enjeksiyon ve kalıp üretimi alanında önde gelen firmalardan biri olarak tanınıyor.

Sanayide önemli anlaşma

Özbek heyetindeki Fergana Vali Danışmanı Dılmurod Cumabayev, Namangan Valiliği Turizm Bakanlığı Direktörü Otabek Rasulov, Fergana Sanayi Ticaret Başkanı Azimcan Yuldashevve beraberindeki heyet, YLB Otomotiv'in tesislerinde ürünlerin kalitesi ve üretim süreçleri hakkında fabrika yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Şirketin Genel Müdürü Mustafa Yelbey, misafirlerini tesislerinde ağırlayarak ürünlerin teknik özellikleri ve üretim süreçlerine ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Yelbey, Özbekistan ile Türkiye arasında otomotiv sektöründe iş birliği potansiyelinin altını çizdi ve gelecekteki ortak projelerin geliştirilmesine yönelik muhtemel adımları ele aldı. Özbek heyet ile ayrıca YLB Automotive’in iştiraklerinden olan Bilginet Akademi Uzaktan Eğitim Sistemleri, USS Belgelendirme Hizmetlerinin Özbekistan ile muhtemel işbirlikleri ve yatırım imkanları görüşüldü.

Özbekistan'dan Bursa'ya davet var

Özbekistan ve beraberindeki heyetin Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki YLB Automotiv ziyareti, her iki ülke arasındaki iş birliğinin ve karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik olumlu bir adım olarak nitelendirilirken, Özbek heyeti ile görüşmeye katılan Türk şirketler adına Mustafa Yelbey arasında 'İyi Niyet Protokolu' düzenlendi.

Diğer taraftan Türk heyetinde yer alan Ramazan Başan’ın Gastronomi Kültür ve Seyahat Derneği (GASTRODER) Kurucu Başkanı ve gastronomi yazarı olması sebebiyle mayıs ayında düzenlenecek Fergana Gül Festivali’ne beraberinde yer alacak influser, excuivechefle birlikte davet edilmesine festivalin Türkiye’de tanıtımı yapılarak, iki ülke turizmine destek olunması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: İHA