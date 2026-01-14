Osmangazi Belediyesi, kış şartlarının etkisini artırdığı günlerde ilçe genelinde karla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın aksamaması amacıyla sahaya çıkan belediye ekipleri, şehir merkezi ile köy yollarında eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Osmangazi Belediyesi, kış şartlarına karşı kent merkezi ve kırsal mahallelerde gerekli tüm tedbirleri alarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağlıyor. Bu kapsamda buzlanma riski için her an teyakkuzda olan Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Çekirge, Mollafenari, Maksem, Alacahırka, Avdancık, Seçköy, Gökçeören, Tuzaklı, Mürseller, Karabalçık, Kirazlı ve Doğancı mahallelerinde kar küreme ile tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ayrıca ekipler, hava şartlarını yakından takip ederek ihtiyaç duyulan bölgelerde tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.