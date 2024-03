Adım adım yerel seçimlere yaklaşırken sahada çalışmalarını devam ettiren İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan Adayı Sevda Özcan ve ekibi Metal Sanayi esnafını ziyaret etti. Özcan, ziyarette esnafların taleplerini dinleyip not aldı.

İYİ Parti gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Böyle gitmez be usta” demek, Metal Sanayii Esnafımızı ziyaret etmek için yollara düştük, ama biz demeden onlar “böyle gitmez başkanım, değişim şart” dediler.

Adım adım geziyoruz, sıkılmadık el bırakmıyoruz. Şehrin ortasına sıkışmış, her geçen gün artan sorunlarla boğuşan Metal Sanayi esnafımız İnegöl Belediye Başkanının “metal yorgunu” olduğunu düşünüyor.

Allah’ın izniyle yepyeni bir yüz Sevda Özcan geliyor!"

