Çanakkale’de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı, son yağışlarla dolmaya başladı. Kuraklık nedeniyle yüzde 8’lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı’nda su seviyesi ise son yağışlarla birlikte yüzde 68 seviyesine çıktı. Yaklaşık 7.8 milyon metreküp su kalan Bayramiç Barajdaki su kapasitesi 65 milyon metreküpe ulaştı.

Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye’deki barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düşüş yaşandı. Kuraklık, Çanakkale’deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Yaklaşık bir aydır devam eden yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi de yükselmeye başladı.

Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın eteklerindeki Bayramiç Barajı’nda da su seviyesi ciddi oranda azalmıştı. Kuraklık nedeniyle yüzde 8’lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı’nda su seviyesi ise son yağışlarla birlikte yüzde 68 seviyesine çıktı. Yaklaşık 7.8 milyon metreküp su kalan Bayramiç Barajdaki su kapasitesi 65 milyon metreküpe ulaştı.

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Çanakkale bu yıl geçen yıllara baktığımız zaman en yüksek ve en fazla yağışı aldı. Ayın 16’sında pik yaptığı bir yağmur oldu. Metrekareye ayın 16’sında 95 kilogram bir yağmur düştü. Ayın 17’si Cumartesi günü de metrekare 25 kilogram yağmur düştü. Toplam iki günde düşen yağmur metrekareye 110 kilogramı geçti. Çiftçinin üç yada altı aylık beklediği yağmuru biz iki günde almış olduk. Tabiki bu durum çiftçiyi, üreticiyi olumsuz etkiledi. Çünkü aşırı yağış taşkın ve sele sebep oldu. Çiftçinin dikim zamanı olan bu zaman ise ertelendi. Çiftçinin dikimi Ocak ayına sarkabilir. Bu yüzden çiftçinin, üreticinin sıkıntılı günler yaşayacağını tahmin ediyoruz. İnşallah yağmur biraz ara verirse, dikim gerçekleşir ve çiftçinin bu bereketli yağmurdan bereketli ürünler almasını ümit ediyoruz” dedi.

Yağışlarla birlikte barajların hızlı bir şekilde dolduğunu da belirten Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, “Yağmurlar yağmaya devam edecek. Barajlarımız dolmaya devam edecek. Bayramiç Barajı bizim için tarımda çok önemli barajımız. Bayramiç Barajı bu sene yüzde 8’e kadar düşmüştü. Kasım ayı içinde başlayan yağmurların Aralık ayı içinde devam etmesiyle Bayramiç Barajındaki doluluk yüzde 68’i buldu. 65 milyon metreküp su anlamına geliyor” diye konuştu.