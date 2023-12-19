Çekmeköy Belediyesi, “Üniversiteliye İstanbulkart Desteği” projesi ile üniversite öğrencilerine akademik yıl boyunca ulaşım desteği sağlayacak.

Yıl içinde; kırtasiye seti desteği, üniversite sınavına hazırlık aşamasında dijital dershane, yıl sonlarında mezuniyet törenleri, sınav sonrası üniversite destek çadırları ile üniversiteyi kazanan öğrencilere 7 Bin TL eğitim desteği gibi projelerle öğrencilerin ve ailelerinin yanında olan Çekmeköy Belediyesi, yeni projesiyle gençlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gençlerin eğitim hayatına destek sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiren Çekmeköy Belediyesi “Üniversiteliye İstanbulkart Desteği” projesi ile ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine toplu taşıma desteği sağlayacak. “Üniversite Yolculuğunda Çekmeköy Belediyesi Yanınızda” sloganıyla hayata geçirilen proje ile; 2023-2024 akademik yılı boyunca üniversite öğrencilerinin aylık abonman ücretleri karşılanacak.

İstanbulkart abonman desteğinde, örgün eğitim alan; ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden başvuruları alınacak. Başvuruları kabul edilen öğrencilere başvuru esnasında alınan IBAN’dan aylık olarak İstanbulkart abonelik ücretleri yatırılacak. Öğrenciler bu tutar ile abonman işlemlerini kendileri gerçekleştirecek.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda üniversite öğrencilerimize ulaşım desteğini hayata geçiriyoruz. Bu projemiz ile akademik yıl boyunca ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitim alan öğrencilerimizin İstanbulkart aylık abonman ücretini Çekmeköy Belediyesi olarak karşılıyoruz. Eğitim alanındaki destekleri önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz. Ulaşım desteğimizin öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İstanbulkart abonman desteği başvuruları www.cekmekoy.bel.tr/ogrenci-istanbul-kart-destegi sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.