Çayırova 5. Kitap Günleri’nde özel bireylerin eski kitaplardan hazırladıkları kitap ayraçları katılımcılara hediye edildi.

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler, fuar ziyaretçilerine kendi emekleriyle hazırladıkları bu ayraçları sunarak etkinliğe renk kattı. Ayrıca özel bireyler, Çayırova Kitap Günleri’nde fark oluşturacak bir başka çalışma daha gerçekleştirdi. Özel bireylerin merkezde kendi elleriyle hazırladıkları el emeği göz nuru tablolar, söyleşi yapmak üzere etkinliğe katılan yazarlara hediye edildi.

Etkinliğin ilk gün konuğu olan yazar Sıtkı Aslanhan’a tabloyu hediye eden Çayırova Belediye Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tablolar, Engelliler Merkezimizde eğitim alan özel bireylerimiz tarafından hazırlandı. Kendilerine teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık"