Bursa’da organ nakli ile ilgili toplantıya katılan doktorlar, böbrek nakli ameliyatını canlı olarak izledi.

Bursa’da doktorlar organ nakli ile ilgili bilimsel bir toplantıda biraraya geldi. Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi tarafından düzenlenen organizasyonda, böbrek nakli cerrahisindeki yeni gelişmeler ve naklin önemi konusunda bilgi paylaşımı yapıldı. ‘4. Bursa Acıbadem Organ Nakli’ toplantısına il dışından gelen birçok doktor da yerini aldı. Ameliyatların hastaya ve hekime sağladığı avantajlar üzerine bilgilerin verildiği toplantıya katılan hekimler, ameliyathanede üç boyutlu laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen nakil operasyonunu canlı olarak izleme imkanı buldu.

Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, “Bursa Organ Bağışı ve Nakli Derneği ile birlikte bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Bu toplantıların en önemli özelliği, katılan hekimler canlı olarak nakil operasyonunu izleyebiliyorlar. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu bu seminerde, ayrıca meslektaşlar bir araya gelerek tecrübe aktarımı da sağlanmış oluyor. Bilimsel bir ortamda bilginin paylaşıldığı güzel bir gün geçiriyoruz” diye konuştu.

“Canlı vericili nakildeki üst sıramız sevindirmiyor”

Organ naklinin sadece bilimsel eğitimlerle değil, toplumun bilgilenmesiyle önem kazanacağını belirten Oktay, “Organ yetmezliği bir kişinin hayatını sonlandıran ciddi bir durumdur. Ne yazık ki medikal tedavilerle düzelme imkanı olmayan bu hastaları kaybediyoruz. Burada tek çare, organ naklidir. Organ naklinde ideal olanı vefat eden kişinin organlarının naklidir. Ancak Türkiye’de kadavradan bağış, bütün çabalara rağmen çok fazla gelişememiştir. İnsanlar vefat eden bir kişinin organlarının bağışlanmasına karşı gelmektedir. Dolayısıyla canlı kişilerden bağış oranı çok daha yüksektir. Bu nedenle canlı bağışla yapılan organ naklinde Türkiye, dünyada açık ara öndedir. Kore ve Amerika ile birinci sırayı paylaşmaktayız. Oysa bizler, bunun tam tersi olmasını, kadavradan bağışın daha yüksek sayılarda olması gerektiğini biliyoruz ve istiyoruz. Toprağın altında çürüyecek organlar, birden fazla insana hayat verebilir” dedi.