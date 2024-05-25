Bursa’da 150 polisin katılımıyla masaj salonlarına şok denetimler yapıldı. Operasyonda idari eksiklikleri bulunan işyerine işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Ahlak Büro Amirliği koordinesinde çeşitli kısım ekipleri ve yunus timlerinin katılımıyla merkez ilçelerde faaliyet gösteren 12 masaj salonuna 150 polisin katılımıyla denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 52 kişi sorgulandı ve idari eksikleri bulunan masaj salonlarına işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri uygulamaların vatandaşların huzur, can güvenliği amacıyla yapıldığını ve artarak devam edeceğini bildirildi.