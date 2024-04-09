Bursa’da’da Ramazan ayı boyunca en fazla teravih namazına gelen yaklaşık 140 çocuğa harçlık verildi, çekilişle belirlenen kız ve erkeklerden oluşan 10 çocuk ise tablet, akıllı saat ve alışveriş çekleriyle ödüllendirildi.

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan üstü açılır özelliğiyle de Türkiye’nin sayılı camilerden olan Safa Camiinde Ramazan boyunca teravih namazına gelen çocukların isimleri namaz çıkışı kaydedildi. Ramazan ayının sonunda düzenlenen törende gelen tüm çocuklara harçlık verildi. Nilüfer Müftüsü Yavuz Yıldız’ın kıldırdığı teravih namazının ardından ayrıca en fazla gelen 5’i kız ve erkek olmak 10 çocuğa da kırtasiye ve alışveriş çeki, akıllı saat ve tablet hediye edildi.

Ramazan ayı boyunca 89 erkek, 44 kız çocuğu olmak üzere toplamda 133 çocuk teravih namazına katılım sağladı.

Bunların arasında en çok katılım sağlayan çocuklar arasında kura ile hediyelerini takdim edeceklerini belirten Cami İmam Hatib-i Abdullah Cengiz, çocukları Kur’an ve Sünnet rehberliğinde camiye alıştırmak ve cami merkezli bir hayatı teşvik etmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Gerçekleşen etkinlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Nilüfer İlçe Müftüsü Yavuz Yıldız ise çocuklarını camiye getiren anne babalara, hayırseverlere ve cami İmam hatibine teşekkür etti.