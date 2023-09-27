İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu Bursa’nın İnegöl ilçesinde tefecilik yapıp yüzlerce kişinin ev, iş yeri, araba, arsa ve parasına çöken Terkinler çetesi için jandarma 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladı. Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda fırıncılık kisvesi altında tefecilik yapan çetenin vatandaşlardan topladığı paraların 2 milyonluk kısmı çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinden çıktı. Nazi T.’ nin lideri olduğu çetenin çökerek 10’dan fazla fırını ele geçirdiği, belediye ihalelerine girebilmek ve göz boyamak maksadıyla ilçedeki bir spor kulübüne sponsor olduğu ortaya çıktı.

Jandarmanın 8 aylık süreçte derinden ve sessiz yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 40’dan fazla şikayetçinin olduğu bu sayının artacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamanın ardından gözler İnegöl’e çevrilirken operasyonun detaylarına İhlas Haber Ajansı ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından; 8 ay süren takip neticesinde; İnegöl merkezi başta olmak üzere, Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen Terkinler çetesine yönelik; Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum illerinde toplam 450 jandarma personeli ile operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde çete lideri Nazi T. ile yardımcılığını yapan oğlu Erkan T. ile yeğenleri M.T., A.T. ve E.K.’nın da aralarında olduğu 35 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çete üyelerine ait otomobil ve kamyonetlerde 7 adet tabanca, 9 adet tabancalara ait şarjör,5 adet pompalı av tüfeği, 1387 adet tabanca fişeği, 762 adet av tüfeği fişeği, yaklaşık 2 milyon nakit para, 1540 euro, 5002 dolar, 330 adet tapu senedi, 410 adet çek, 71 adet çek koçanı, 475 adet boş senet, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 8 adet senet koçanı, 410 gram altın 45 adet cep telefonu, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim-kart, usb bellek ve döküman ele geçirildi.

Ayrıca ilk belirlemelere göre, suçtan elde edildiği değerlendirilen; şirket, konut ve araçları da içeren, yaklaşık 6 milyar lira değerinde mal varlığına da el konuldu.

2 milyon lira çamaşır makinesinden çıktı

Jandarmanın 450 personel ile sabaha karşı eş zamanlı 4 ilde yaptığı operasyonlarda çete üyeleri tek tek yakalandı. Tefeci çetesinin vatandaşlardan çökerek ele geçirdiği tapu ve senetler ile suçta kullandıkları tabancaların yaşadıkları evlerden çok kullandıkları araçlarda çıkması dikkat çekerken İnegöl’de Terkinler çetesine ait bir eve yapılan baskında çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin içerisinde 2 milyon lira para ele geçirildi. Her biri buruşturulup çamaşır makinesine atılan 2 milyon liraya jandarma ekipleri el koydu.

Spor kulübüne sponsor olmuşlar

Tefecilik yaparak yüzlerce kişinin malını ele geçiren çetenin ilçedeki bir spor kulübüne de sponsor olduğu ortaya çıktı. Göz boyamak için sponsorluk anlaşmaları bile yapan çetenin belediye ihalelerine de fesat karıştırıp kendi adamlarından başkasını baskıyla ihaleye sokmadığı sırf bu yüzden İnegöl Belediye Başkanı’nın 2 ayrı ihaleyi iptal edip çete üyelerine vermediği öğrenildi.

İşledikleri suçlar ile ilgili haklarında daha önce 10 kez fezleke hazırlanan çete üyelerinin ilçeye saldığı korku sebebiyle şikayetçileri olmayınca soruşturmaların başlamadan bittiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 8 aydır gizli ve derinden yürüttüğü süreçte 3 bin 200 sayfalık fezleke hazırladığı ilk etapta 40 olan şikayetçi sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

Öte yandan çetenin el konulan 31 ayrı şirketine önümüzdeki günlerde kayyum atanacağı, tefeci çetesinin terör bağlantısının da olup olmadığının da çok yönlü olarak araştırıldığı belirtildi.

Sorgusu devam eden şahıslar Cumartesi günü adliyeye sevk edilecek