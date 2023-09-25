Bursa’da yeni satın aldığı aracını çaldıran ve arkadaşlarıyla sokak sokak gezen dedektifin otomobilini yüzlerce kamera kaydını izleyen polis buldu. Mutluluktan gözleri yeşeren adam, polis ekiplerine teşekkür ederken, dostuyla sırt sırta verip keyif çayı içti. Bir süre aracın keyfini çıkaran 4 çocuk babası, aracının çalınacağı korkusuyla otomobilin içinde yatıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde sabah aldığı 200 bin lira değerindeki aracını gece çaldıran Enver Öztürk, otomobilini kapının önüne görmeyince şok oldu. Hemen polisi arayıp ihbarda bulunan Öztürk, başına gelenlerin üzerine yeğeni ve arkadaşlarına durumu bildirdi. Dostlarıyla birlikte dedektiflik yapan Öztürk, sokak sokak gezerek güvenlik kamerası inceledi. Fakat devreye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, yakın çevredeki yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyerek 3 şüpheliyi tespit etti. Adım adım takip edilen şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alınırken, araçta park halinde bulundu. Otomobilini teslim alan Öztürk, hırsızların aracı yıkadığını ve içini temizlediğini fark edince kısa süreli şok yaşadı. Aracına kavuşan Öztürk, çaldırdığı otomobili kaybetmemek için içinde uyurken, dostuyla içtiği keyif çayının tadını çıkarttı.

Mutluluktan aracında yatan Öztürk, “Başta Asayiş Şube Müdürlüğüne, Hırsızlık Büro Amirliğine teşekkür ederim. Aracımı aldım, 24 saat geçmeden çalındı. Polis ekiplerine konuyu bildirdim. Hepsinden Allah razı olsun. Aracıma zarar gelmeden hemen buldular. Şimdi otomobilime kavuştum. Aracın içinde yatıyorum” dedi.

Kendisini yalnız bırakmayan arkadaşı Talip Çetin ise, “Uyumadık aracı bulmak için sokak sokak gezdik. Allah Emniyet Müdürümüzden razı olsun. Polis arkadaşlar bizimle çok ilgilendi. Aracı hemen buldular. Şimdi keyif çayı söyledik. Sanki bu çayı 40 yıldır içmemişiz” diye konuştu.