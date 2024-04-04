Türkiye tarihi bir seçimi geride bırakırken seçim yankıları kendini sürdürmeye devam ediyor.

Seçim hala konuşulurken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir programda Erdoğan hakkında söyledikleri dikkat çekti.

Özel'in konuşmasında satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aramadı. Geçen bayram o birinci partiydi ben seçim başarısı elde etmiştim. Onun araması münasip olurdu beni aramadı diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişiyi aramıştım. Şimdi biz birinci partiysek şimdi Sayın Cumhurbaşkanını aramak bana düşer. En sert muhalefeti yapacağım kendisine o ayrı.

"ARAMAK BİZE DÜŞER"

CHP bir önceki bayramda bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partidir. Bu çok önemli. Bunu sürdürebilmek lazım. Ben Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak, iki insan olarak baktığımızda yaşımızda müsait aramak bize düşer. Ben bu bayramda ararım. Ulaşırız, ulaşmayız ayrı konu.

"HER YERDE EV SAHİBİYİZ"

Bundan sonra nüfusun yüzde 65'ine belediyecilik hizmeti verecek, ekonomik dağılımın yüzde 86'sının bulunduğu yere belediyecilik hizmeti verecek ve bunu 5 yıl süreyle yapacak biziz. Erken seçim Meclis kararıyla olabilir ama belediye seçimleri Anayasa'a-ya göre 5 yılda bir olur. Erdoğan bize oy vermedi belki ama bizden hizmet bekleyen bir seçmen. Yenimahalle'yi, İstanbul Kısıklı'yı, Üsküdar'ı, doğup büyüdüğü Kasımpaşa'yı biz yönetiyoruz. Ankara'da eskiden evinin olduğu Keçiören'i aldık. Artık her yerde ev sahibiyiz. Aramak bize düşer. Diyalog kanallarının açık kalmasını sağlamak amacıyla bir tek bayramda görüşmek için değil Sayın Erdoğan'ı arayacam ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben bütün AK Partililere saygımdan dolayı kendisini arayacağım. Devlet Bey aramadı ama kendisi Genel Kurul başarımdan dolayı aramıştı. Ben kendisini kongresinden dolayı aradım, geçmiş olsun demek için aradım. Devlet Bey bu tür şeyleri eksik etmez.