Bursa’da sabah saatlerinde evden çıkan ancak akşam dönmeyince ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 10 yaşındaki 3 kız arkadaş Bursa’yı ayağa kaldırdı. Emek Mahallesi sakinleri gece yarısı sokak sokak Zeynep, Meryem ve Sümeyye’yi ararken güzel haber bir alışveriş merkezinden geldi. Paten yaptıkları alışveriş merkezinden eve metro seferleri iptal olduğu için geri dönemeyen 10 yaşındaki kızlar saatler sonra ailelerine kavuşurken, duygu dolu anlar yaşandı. Aileleri, binlerce Bursalı ve Emek Mahallesi sakinleri de kayıp kızların bulunmasıyla rahat bir nefes aldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde evlerinden sabah saatlerinde çıkan 10 yaşındaki Zeynep, Meryem ve Sümeyye Can akşam eve dönmedi.

Kızlarına ulaşamayan aileler durumu polis ekiplerine bildirirken, bütün mahalle 3 kızı bulmak için seferber oldu. Kızların kayıp olduğu ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Adeta tüm Bursa halkı kayıp kızlardan haber ararken, sevindirici haber AVM’nin özel güvenlik görevlilerinden geldi. Olayı sosyal medyada gören özel güvenlikçiler hemen polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine aileler de kızların bulunduğu Suryapı AVM’ye koştular.

Ailelerin çocuklarına kavuşma anları an be an kaydedilirken, aile fertleri de kayıp kızları için seferber olan herkese teşekkür ettiler.

Kız çocuklarının zamanın nasıl geçtiğini anlamadıkları, evlerine dönmek için binmeyi düşündükleri metro seferlerinin de sel sebebiyle iptal edildiği bu yüzden Odunluk’tan Emek Mahallesi’ne gidemedikleri, yanlarında da telefon olmadığı öğrenildi.

Sümeyye’nin babası Mehmet Can, kızlarının bulunması konusunda destek veren İhlas Haber Ajansı’na teşekkür ederken, "Çocuklarımız sağ salim bulundu. Mutluyuz. Bize destek olan, aramaya çıkan ve dua eden herkesten Allah razı olsun. Sevincimizi komşularımızla yaşıyoruz" dedi.

Emek Mahallesi’nde ise yüzlerce kişi sokakta kaybolan kızları bekledi. Evlerine dönen kızları mahalleli alkışla karşılarken, aileler kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler