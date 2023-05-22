Özel Toplu Taşıma otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Üniversite Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 59 M 1531 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma otobüsü ile Y.Y. idaresindeki 59 DF 572 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza alanına gelen polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.