CHP Genel Başkanı Özgür Özel, operasyonun partinin kurumsal kimliğini zedelemeyi amaçladığını öne sürerek, "Çağrıldığında gitmeyen biri mi vardı? Ev aramaları, belediye binası aramaları... Operasyon, Beltaş şirketinin bir ihalesiyle ilgili ve belediye başkanının evine, odasına kadar uzanıyor. Bunun tek bir amacı var: Bu tamamen siyasi bir operasyon," dedi. Özel, suç işleyen birinin sorgulanıp yargılanarak cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Rıza Akpolat'ın bu işle ne ilgisi olabilir?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akpolat’ın gözaltına alınmasını, “Siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkası” olarak niteledi. CHP lideri, Akpolat’ın yanında olduklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz.” yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin ilk tepkisini sosyal medya üzerinden verdi.

Özel, paylaşımında, “Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi.

Akpolat ve diğer belediye yöneticilerinin de bu süreçle karşı karşıya bırakıldığını ifade eden İmamoğlu, “Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz.” dedi.