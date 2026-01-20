En düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasının ardından MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den art arda çağrı gelmişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, "DEM ve Yeni Yol da eleştiriyor. Bahçeli'ye, tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. AK Parti iyi bir teklif getirirse grubumuz oy verir" demişti.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E: SİZİN ÖNERGENİZE DESTEK OLMAYIZ

Bu sabah partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli de emeklinin yanında olduklarını belirterek "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı ortağıdır, ancak iktidar ortağı değildir. İttifak ortağı olarak da, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin iyi niyetle Türkiye'nin kalkınmasına, milletimizin huzur ve refahı için bütçe imkanları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kendisinin emeklilerle ilgili değerlendirmesini istismar etmeye çalıştığını ancak amacının boşa düştüğünü söyleyen Bahçeli, "Hatay'da yaptığı konuşmayla Cumhur İttifakı içine fitne sokmak, emeklilerimiz üzerinde fitne düzeneği kurmak istemiştir. Şayet verdikleri önergelerine destek vermezsek bizi emeklilere sahip çıkmamakla suçlayacaklarmış. Bu tatlı su kurnazına diyorum ki, geçiniz bunları, geçiniz. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarına kanmayız, işgüzar taktiklerinize pabuç bırakmayız. Varsa Türkiye'nin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalarınız paylaşın da görelim." ifadelerini kullandı.

ÖZEL: BİR BÜYÜKLÜK YAPIN

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından konuşan Özel ise son bir çağrı daha yaptı: "Sayın Bahçeli diyor ki; en düşük emekli maaşıyla ilgili CHP nifak sokuyormuş ve CHP'nin önergesine oy vermeyeceklermiş. Açık söylüyorum değerli büyüğümüz siz bir önerge verin. Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey. Ben yokum, önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız biz size destek vereceğiz."