İnegöl Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi iş birliğinde öğrenciler için iftar programı düzenlendi. Fakülte bahçesinde gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi hedeflenen organizasyona yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelen öğrenciler, aynı sofrayı paylaşarak birlik ve beraberlik duygusunu yaşadı.

BAŞKAN TABAN VE DEKAN BOZKURT’TA İFTAR SOFRASINDA YERİNİ ALDI

İftar programına İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Orhan Bozkurt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Alper Taban ve Dekan Orhan Bozkurt, iftar öncesi öğrencilere yemek ikramlarını gerçekleştirirken tek tek hepsinin ramazan ayını da kutladılar.

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

İftarın ardından kürsüye gelerek öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, Ramazan ayının dayanışma, paylaşma ve kardeşlik iklimine dikkat çekti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Taban, “Serin havada sizlerin sıcak karşılaması içimizi ısıttı. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu akşam bizlerle beraber olan öğrenci kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik için düzenlenmiş bir organizasyon. Bir olmamız, birlikte olmamız ve güçlü olmamız gerektiğine inanıyorum. İlimle meşgul olmamız gerektiğini düşünüyorum. Her birinize başarılar diliyorum” dedi.

İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt da organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Sebep olanların, kaynak sağlayanların hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

İftar organizasyonuna öncülük eden İnegöl İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ise iftar programını geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “İftar programımızı geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün 500 dolayında öğrencimiz var. İnşallah gelecek yıllarda bin oluruz, daha fazla oluruz. Daha bereketli oluruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İftar programı, öğrencilerin bir araya gelerek Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadığı samimi bir atmosferde tamamlandı. Program sonunda öğrenciler ve katılımcılar organizasyonun gelecek yıllarda daha geniş katılımla devam etmesi temennisinde bulundu.