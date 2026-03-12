Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Emniyet Genel Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'İstiklal Marşı milletin ortak değeridir'

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şaban Dağcı, milletleri bir arada tutan en önemli unsurun ortak değerler olduğunu belirterek İstiklal Marşı'nın Türk milletinin ortak mutabakat metni olduğunu ifade etti.

Dağcı konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un sadece İstiklal Marşı'nı yazan bir şair olmadığını, aynı zamanda hayatıyla da bu ruhu temsil ettiğini vurgulayarak, Akif'in karakteri, samimiyeti ve milletine olan bağlılığıyla örnek bir şahsiyet olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler sahne aldı, dereceye girenlere ödül verildi

Program kapsamında 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla çeşitli gösteriler sahnelendi. Ayrıca müzik öğretmenleri arasında düzenlenen beste yarışmasında birinci olan Mehmet Halit Baki Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Melike Acanur Tayfun'un eseri öğrencilerle birlikte seslendirilerek büyük beğeni topladı.

Etkinlikte ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren 18 öğrenciye ödülleri Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından verildi.

Program, Mehmet Akif Ersoy'un mirasının yaşatılması ve İstiklal Marşı'nın taşıdığı milli bilincin genç nesillere aktarılması vurgusuyla sona erdi.