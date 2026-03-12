Ardventure Erkekler Süper Ligi normal sezonunu Beşiktaş’ın 1 puan gerisinde, ikinci sırada tamamlayan Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, şampiyonluk mücadelesine Play-Off turunda devam ediyor. Bursa temsilcisi, Play-Off turunun ilk maçında Üçevler Spor Salonu’nda Altınpost Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkan Vekili Hafize Usturalı, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve belediye meclis üyeleri de tribünden takip ederek takımı yalnız bırakmadı.

Mücadelenin ilk yarısı oldukça çekişmeli bir oyuna sahne oldu. İki takımın da karşılıklı sayılar ürettiği ilk devre, 16-16’lık eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda ise taraftarının desteğini arkasına alan Nilüfer Belediyespor, oyuna ağırlığını koydu. Bu devrede rakibine 21-15’lik net bir üstünlük kuran ev sahibi ekip, karşılaşmadan toplamda 37-31’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Nilüfer Belediyespor, Ardventure Erkekler Süper Ligi Play-Off turunun ikinci maçında deplasmana gidecek. Bursa ekibi, 15 Mart Pazar günü saat 20.00’da Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde İstanbul Gençlik Spor Kulübü’nün konuğu olacak.