Ahmet Aksu (62), kendine ait evinin bahçesinde spiralle demir kesmeye başladı. O sırada dalgınlık sonucu elinden kayan makine adamın sağ ayağını kesti. Yaralı Eskişehir'deki tedavinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne geldi. Aksu, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Aruser'in 4.5 saat süren başarılı operasyonu neticesinde sağlığına kavuştu.

Evine sağlıkla dönmenin mutluluğunu yaşayan hasta Aksu, Başta Op. Dr. Yusuf Aruser olmak üzere Anestezi Dr. Şenay Korkmaz, ameliyathane ekibi ve ortopedi servis hemşirelerine sonsuz teşekkür etti.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ