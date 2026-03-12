Olay, Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Fabrikaların iş çıkışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, bazı sürücülerin kırmızı ışıkta beklemek yerine ihlal yaparak ilerlediği görüldü.

Zaman kaybı yaşamamak için kırmızı ışıkta geçen sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Yaşanan tehlikeli anlar ise bir vatandaşın araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.