İnegöl’de Ramazan ayının huzur ve bereketi, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği programlarla tüm şehri sarıyor. İftarlar, teravihler ve ramazan ayının ruhunu yaşatan kültürel etkinliklerle dolu dolu geçen ramazan ayında 13 gece 13 farklı camide yapılan teravih programlarıyla da birbirinden değerli hafızlar ilçe halkıyla buluşuyor. Ramazan ayının artık sona yaklaştığı günlerde, Çarşamba akşamı Hafız Musa Delipoyraz, TOKİ Hz. Ali Camisinde cemaatle bir araya geldi. Namaz öncesi Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve kasidelerle gönüllere dokunan Delipoyraz, dinleyenleri mest etti.

Okunan ayetler ve yapılan dualar camiyi dolduran cemaatin gönüllerine dokunurken, Ramazan ayının manevi iklimi hep birlikte hissedildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticilerin de katıldığı teravih programı çıkışında vatandaşlara helva ikramları yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti.

TERAVİH PROGRAMLARI DEVAM EDİYOR

İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayında geriye kalan teravih programları şöyle: 13 Mart Cuma Hafız Ahmet Aybar Yeniceköy Merkez Camisi, 16 Mart Pazartesi Kadir Gecesinde; Kurra Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman OSB camisi.