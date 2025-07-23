Özel, Eurofighter konusunda başından beri açık ve samimi bir destek verdiklerini belirterek, bu desteğin herkes tarafından bilindiğini söyledi. Türkiye'nin bu uçakları alabilmesi için Almanya’nın rezerv koyduğunu, İngiltere’nin ise bu rezerv ortadan kalkmadan onay veremeyeceğini vurgulayan Özel, Almanya'nın bu blokajı kaldırması yönünde önemli bir adım atıldığını ifade etti. Bu gelişmenin ardından CHP olarak önemli bir katkı sağladıklarını dile getiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşekkür beklediğini söyledi. Kendisinin siyasi nezaket gereği böyle bir durumda mutlaka teşekkür edeceğini belirten Özel, Erdoğan’ın da en azından bu katkıyı kamuoyu önünde teslim etmesi gerektiğini dile getirdi. Avrupa’da Türkiye’nin partisi gibi hareket ettiklerini ifade eden Özel, milli meselelerde üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi