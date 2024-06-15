Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren, yardımlaşma ve hoşgörü gibi güzel hislerin güçlenmesine vesile olan kıymetli zamanlar olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bayram mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Başkan Özer Matlı, şunları kaydetti;

"Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı’nı idrak etmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar inançların, örf ve adetlerin uygulandığı, kardeşlik, akrabalık, dostluk, yardımlaşma ve hoşgörü gibi güzel hislerin pekişmesine vesile olan, dargınlıkları ve kırgınlıkları sona erdiren çok kıymetli zamanlardır. Kurban Bayramı’nın sunduğu bolluk ve bereketin yalnızca sofralarımıza değil, hayatımızın her köşesine yansımasını temenni ederiz. Bu vesileyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı hatırlayarak, onların sofralarına da bereket getirmeyi ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, üyelerimiz başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyorum."