Daha önce de "30 bin liranın altında bir asgari ücret asla kabul edilemez." olduğunu belirten Özel, asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini tekrar savunan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Biz büyük bir mücadele vereceğiz asgari ücret için. Hepinizin, her işçiden daha evladının sütü alınmadan maaştan sendika aidatı kesenlere eğer asgari ücrete hak ettiği zam yapılmazsa ki hak eden zam gerçek zam yani asgari ücretlinin yaşadığı tüketim, asgari ücretlinin kendi enflasyonunu giderecek zam yüzde 80'dir, 35 bin liradır.

Ama hiç değilse hak ettiği, beklediği ve biraz olsun nefes alacağı 30 bin lira asgari ücreti hep beraber savunalım. Ve buradan seslenelim ki; asgari ücrette kabul edilebilir son fiyat 30. '30 yoksa biz bu işte yokuz' diyebiliyorsanız biz bu parayı alırız. Bu mücadeleye davet ediyorum herkesi'' ifadelerinde bulundu.