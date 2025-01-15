Özel, “Gazze’deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduk. Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bir an evvel yürürlüğe girmesini bekliyoruz” dedi. 

Özel, ateşkesin önemine değinirken, “Ancak ateşkes tek başına yeterli değildir. Filistin’deki barışın sağlanabilmesi için iki devletli çözüm yönünde derhal adımlar atılmalıdır. Filistin’de taş üstünde taş bırakmayan, on binlerce insanı, küçücük çocukları katleden ve insanların evlerinden, yerlerinden edilmesine sebep olanlar hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber merkezi