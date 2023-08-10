Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimi kaybetmesi sonrası kamuoyunda ‘kılıçdaroğlu istifa’ yankıları gündem oldu. Kılıçdaroğlu’nun istifaya davet edilmesi gazetelerde manşet olurken, sosyal medya hesaplarında adeta viral oldu. Anket şirketleri halk’ın nabzını yoklayarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı kim olmalı anketleri yaparken, siyasi liderler ve isimler de bu konuda ki mesajlarını gündeme taşımaya devam ediyorlar.

Özgür Özel’in İstifa Edecek mi ?

Seçimin ardından başlayan kongre süreci CHP'de program ve yönetmelik değişikliklerinin yanı sıra liderlik değişiklikleri konuşuluyor. CHP Genel Başkanlığı'nın adaylığında adı geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa edeceği ve Genel Başkanlık için Anadolu'ya gideceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında “"Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım. Genel başkanla bunu paylaştığımda nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim, genel başkanın da nasıl düşündüğünü öğrenmek isteyeceğim" “şeklinde belirtti.

Mecliste gazetecilerin sorularına yanıt veren Özel istifa edeceği yönünde haberlerin doğru olmadığını ve bu konunun kendi tasarrufu dışında tartışılmasını iyi niyetli bulmadığını kaydetti.

Aday Olursam İlk Benden Duyarsınız

Genel başkan adaylığı ile ilgili sorulara daha önce "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" şeklinde cevaplar veren Özgür Özel hala aynı düşüncede olduğunu ifade etti. Birileri söylüyor diye istifa edip Anadolu turuna çıkma gibi bir durum olmadığını ifade eden Özel, "Bunu yapacaksam benden duyarlar. Birileri söylüyor diye ve basitleştirerek ve indirgeyici bir anlayışla onların söylediği zamana ve zemine mahkum olmadan çok daha güçlü ve çok daha Türkiye'ye umut verecek şekilde yapabiliriz. Bu da bir kişinin değil bir anlayışın harekete geçmesi ile mümkün. Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım. Genel başkanla bunu paylaştığımda nasıl düşünüyorum onu söyleyeceğim, genel başkanın da nasıl düşündüğünü öğrenmek isteyeceğim” şeklinde belirtti.