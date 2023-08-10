Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, Beşyol Kavşağı bölgesindeki riskli binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar projenin ilk aşamasında 89 riskli binanın yıkımı tamamlanırken, yaklaşık 9 bin metrekarelik alan boşaltıldı.

Kentsel dönüşüm projeleri sayesinde olası depremlerde risk taşıyan yapıların ortadan kaldırılmasının yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda şehre modern bir görünüm kazandırma amacını da taşıyor. İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bursa'nın İstanbul'a açılan ana giriş yolu olan ancak plansız yapılaşma ve düzensiz tamirhaneler nedeniyle estetik açıdan sorunlu bir görüntü sergileyen İstanbul Caddesi'nin modern bir çehreye kavuşturulması hedefleniyor. Projenin ilk aşamasındaki inşaatlar ise son aşamaya yaklaştı. Toplamda 240 bin metrekarelik bir alana yayılan projenin ilk 120 bin metrekarelik bölümünde, hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlandı. Bu kapsamda 1 numaralı ada üzerinde 30 dükkân, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan bir proje hayata geçiriliyor ve artık hak sahiplerine anahtar teslimi için gün sayılıyor.

Projede ayrıca depreme dayanıksız ve riskli binalar da tek tek yıkılıyor. Bugüne kadar 89 riskli bina yıkıld

ı ve yaklaşık 9 bin metrekarelik alan temizlendi. Bu proje, bölge sakinlerine güvenli ve konforlu konutlar sunmanın yanı sıra, İstanbul Caddesi'nde yeni bir kavşak projesine de alan açarak caddeye ferah bir görünüm kazandıracak. Beşyol Kavşağı bağlantı kollarının inşası için gereken alanda bulunan riskli binaların yıkımının tamamlanmasının ardından, kavşak inşaatına başlanacak. Beşyol Kavşağı bağlantı kollarının bulunduğu çevrede 218 binanın ve 650 bağımsız bölümün yıkımı, tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin amacını, Bursa'ya yakışır bir çehre oluşturmak, düzensiz yapılaşmadan kaynaklanan sorunları çözmek ve olası bir deprem felaketine karşı önlemleri almak olarak açıkladı. İstanbul Caddesi'nin şehre giriş noktasında bulunduğunu ve ziyaretçilerin ilk izlenimi olduğunu belirten Aktaş, projenin bölgenin plansız ve düzensiz gelişimi ile yüksek deprem riskini ortadan kaldırmayı amaçladığını vurguladı. 1 numaralı adada devam eden projeden elde edilen konut ve dükkânlar, İstanbul Caddesi'nin dönüşüm alanı için rezerv olarak kullanılacak. Aynı bölgedeki 2 ve 3 numaralı adalar için projelerin onaylandığını ve inşaatın 2023 içinde başlayacağını belirten Aktaş, toplamda 1315 konut, 148 dükkân ve 118 ofisin üretileceğini ifade etti. Aktaş ayrıca, riskli yapıların kaldırılmasının ardından Beşyol Kavşağı dönüş kollarının inşasına başlanacağını da ekledi.