Yılın son ayı yaklaşırken sosyal yardım programlarında beklenen Aralık güncellemesi kamuoyuyla paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı yeni tabloya göre, yüz binlerce haneye ulaşan sosyal destek ödemeleri artırıldı. Memur maaş katsayısındaki artışla bağlantılı yapılan güncellemeler, özellikle dar gelirli ailelerin, yaşlıların ve engelli bireylerin yıl sonunu daha rahat geçirebilmesine katkı sağlayacak.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINA ARALIK DOKUNUŞU

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımlarda yapılan güncellemelerin amacının “vatandaşın yaşam koşullarını iyileştirmek” olduğunu vurguladı.

Yeni ödemeler şöyle:

Yaşlı aylığı: 5.390 TL

Engelli aylığı (%40–69): 4.302 TL

Engelli aylığı (%70 ve üzeri): 6.454 TL

Bu tutarlar Aralık boyunca hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

EVDE BAKIM YARDIMI 11.702 TL’YE YÜKSELDİ

Evde bakım desteği de Aralık itibarıyla zamlı haliyle ödenmeye devam ediyor.

Bir önceki dönemde 10.125 TL olan destek, Temmuz ayındaki düzenlemenin ardından 11.702 TL düzeyine çıkarılmıştı.

2025 yılı boyunca 537 binin üzerinde vatandaş bu ödemeden yararlandı; toplam ödeme tutarı ise 37,4 milyar TL’yi buldu.

Ayrıca ağır silikozis hastalarına yapılan aylık destek 11.840 TL olarak güncellendi.

ENGELLİ YAKINLARINA YAPILAN ÖDEME ARTIRILDI

18 yaş altındaki engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere ödenen tutar da yükseltildi. Daha önce 3.723 TL olan ödeme, Aralık ayı itibarıyla 4.302 TL olarak hesaplara geçiyor.

SED VE KORUYUCU AİLE DESTEKLERİ YENİ TUTARLARLA SÜRECEK

Çocukların sosyal yaşam ve eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, Aralık ayında da çocuk başına 8.198 TL olarak uygulanıyor.

Koruyucu ailelere yapılan ödeme ise çocuk başına 13.096 TL’ye yükseltildi. Bu artış, hem çocukların temel ihtiyaçlarının hem de ailelerin ekonomik yükünün karşılanmasına önemli bir katkı sağlıyor.

2026 ÖNCESİ İÇİN YENİ DESTEK PROGRAMLARI HAZIRLANIYOR

Bakanlık, Aralık sonrası dönem için daha kapsayıcı bir sosyal yardım modeli üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki süreçte, farklı ihtiyaç gruplarına yönelik yeni destek uygulamalarının devreye alınması planlanıyor.