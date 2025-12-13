Öte yandan Bursa Adliyesi’nin resmi internet sitesinde de güncelleme yapılarak, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı bölümünde yer alan Ramazan Solmaz’ın ismi kaldırıldı ve yerine Mustafa Çelenk’in adı eklendi.

Mustafa Çelenk kimdir?

Mustafa Çelenk, 1972 yılında Ordu’nun Gölköy ilçesinde doğdu. İlkokul eğitimini Gölköy’de tamamlayan Çelenk, ortaokul ve lise öğrenimini Ulubey’de sürdürdü. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde alan Çelenk, 1997 yılında mezun oldu.

Meslek hayatına 2001 yılının Ocak ayında yapılan kura ile Diyarbakır Merkez Cumhuriyet Savcılığı’nda başlayan Çelenk; kariyeri boyunca Sivas Divriği, Kastamonu Tosya, Bitlis Merkez, Tokat Merkez gibi farklı illerde görev yaptı. 2013 yılında Bucak Cumhuriyet Başsavcısı, 2014 yılında ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev aldı.

2016 yılında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Çelenk, daha sonra yaklaşık bir yıl İnegöl’de Cumhuriyet Başsavcısı olarak çalıştı. 2017 yılında Bursa Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine getirilen Çelenk, 2018 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevini üstlendi.

Mustafa Çelenk, 2021 yılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.