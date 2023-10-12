CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü kongrede İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik’e tebrik ziyaretinde bulundu. Özel, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek Çelik’in İl Başkanı seçilmesinin aynı zamanda bir avantaj olduğunu dile getirdi. Konuşmasının başında kongrenin sonuçlarına vurgu yapan Özel, "İstanbul İl Kongresi’nin 3 sonucu var. Biri sayısal sonuç. O sonuçla şu an meşgul değiliz, o delegelerimizin verdiği karar. Diğeri Türkiye siyaseti üzerinde oluşturacağı etki, psikolojik etkisi. Çok olumlu bir etki oluşturduğunu pazar günü veya pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren hep birlikte görüyoruz. Ama bir yandan da CHP üzerinden bütün Türkiye’ye, İstanbul’daki çok değerli delegelerimizin verdiği bir mesaj var. Bir profile oy verdiler. Ben o profile dikkat çekmek istiyorum. O da kırklı yaşlarında partide yetişmiş, daha önce partide yaptığı önceki görevini başarıyla yapmış. Demokratik bir şekilde bir üst göreve talip olmuş ve kongre sırasında İstanbul’u daha iyi nasıl yöneteceğini, İstanbul’u nasıl yöneteceğini anlatan ve bunun dışında bir başka tartışmayla meşgul olmayan bir adaya görevi verdiler görevi. Partimiz bizden önümüzdeki yerel seçim gündemini de gözeterek kongre ve kurultay süreçlerini tamamlamamızı, yenilenmemizi, ayrışmadan birleşmemizi, güçlenmemizi ve görevlerimizi titiz bir şekilde yerine getirmemizi bekliyor" dedi.

"Yönetimdeki bütün arkadaşlara şüphesiz çok görev düşecek"

Özel, konuşmasının devamında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan yerel seçimlere değindi. Özel, "Şimdi İstanbul’da on dört belediyemizi artırmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğu, elimizi, kolumuzu bağlayan Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu sağlayamamanın verdiği sıkıntıyı aşmamız gereken bir süreçteyiz ve özellikle de 39 ilçe başkanımızla, ilçe başkanlığından gelen, onların sorunlarını, beklentilerini bilen, onların nasıl katkılar yapabileceği konusunda potansiyellerini en doğru değerlendirebilecek isim bu kritik seçimde İstanbul İl Başkanı olma görevini üstlendi. Ben bunu çok büyük bir avantaj görüyorum. İlçe başkanlarımız açısından da bunu bir avantaj, rahat çalışma olanağı değerlendiriyorum. Sizin şahsınızda, yönetimdeki bütün arkadaşlara, şüphesiz onlara da çok görev düşecek. Yedek İl Disiplin Kurulumuza ve bundan sonra görevlendireceğimiz komisyonlarda görev alacak tüm arkadaşlarımıza ve bütün üyelerimize başarılar diliyoruz. İstanbul’la ilgili umudunuz, İstanbul’la ilgili bundan sonraki sürece olumlu beklentilerimiz pazar gününden sonra bir kat daha artarak bugünkü ziyarete gelirkenki duygu durumumuzu oluşturdu. Ben bütün ekibimiz adına Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki her bir milletvekili adına bir kez daha başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Genç ilçe başkanlarıyla çok tecrübeli arkadaşlarımızın enerjisinin buluştuğu bir sonuç İstanbul’da ortaya çıktı"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Özel’e ziyareti için teşekkür ederek, "Hem bu nazik ziyaretiniz için hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki büyük mücadeleniz için size ve kıymetli başkanlarımıza sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Tabii İstanbul Kongresi’nde kırklı yaşlarda bir genç il başkanı seçildi ama bu kongrenin ilçe süreçlerini değerlendirdiğimiz zaman da gencecik arkadaşlarımız ilçe başkanı oldu. Neredeyse yarısına yakını gençlerden oluşuyor. Yirmi beş yaşında, yirmi yedi yaşında, otuz yaşında, otuz üç yaşında gencecik arkadaşlar var ama çok tecrübeli arkadaşlar da var. Aslında sadece il başkanı değil, bir anlamıyla ilçelerde de genç ilçe başkanlarıyla çok tecrübeli arkadaşlarımızın enerjisinin buluştuğu bir sonuç İstanbul’da ortaya çıktı. Bu da bizi mutlu ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

"Bu kongre İstanbul için çok iyi bir sonuç doğurdu, Türkiye için doğurduğu sonuçları da o gün gelince tartışacağız"

Özgür Özel, bir gazetecinin, "Özgür Çelik’in kazanmasıyla ilgili sizin listenizin kazandığı hakkında yorumlar var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben her alandaki vesayet savaşlarını reddediyorum. Bana da sayın başkana da geçmiş dönemlerde çeşitli yakıştırmalar yapıldı. Ben sayın başkanın kimin adayı olduğunu sorduklarında Atatürk’ün resmini kaldırdığı konuşmayı çok beğendim. İstanbul İl Kongresi’ne katılmayı düşünüyordum ama bazıları bu kongreyi sanki bir erken kurultaya çevirmeye çalışıyor. Oysa ki İstanbul İl Kongresi, İstanbul Örgütü’nün kongresidir ve kendi kararlarını verecekleri kongredir. Bu kongrenin gelecek açısından doğuracak sonuçları zaten gelecekte görülecek. Bugünden o konuda sayılar ve başka şeyler konuşmak yerine, kongrenin bugün İstanbul açısından doğurduğu sonuçlara bakmak lazım. Bu kongre İstanbul için çok iyi bir sonuç doğurdu, Türkiye için doğurduğu sonuçları da o gün gelince tartışacağız" şeklinde yanıt verdi.