Yangın, saat 11.30 sıralarında Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nde bir araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli Avrupa - Anadolu yönünde henüz bilinmeyen nedenle bir araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçta çıkan yangın söndürüldü. Tünel, yangın nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Tünelin girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından geçici süreyle kapatılan Avrasya Tüneli Avrupa - Anadolu yönü yeniden trafiğe açıldı.