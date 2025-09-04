Ay-yıldızlılar, yarı finalde cumartesi günü saat 11.30'da Japonya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Salon: Indoor Stadium Huamark, Bangkok
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland)
ABD: Ogbogu, M.Skinner, Franklin, Rettke, Poulter, A.Skinner, Hentz (L) (Kaahaaina-Torres, Samedy, Eggleston, Frantti)
Türkiye: Cansu, Vargas, Eda, Hande, Zehra, Ebrar, Gizem (L) (İlkin, Elif, Jack-Kısal, Aslı)
Setler: 14-25, 25-22, 14-25, 23-25
Süre: 110 dakika
