Bursa’nın ilk yerel market zinciri Özhan Market, büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.

Genişleyen mağaza ağına bir yenisini daha ekleyen Özhan Market, Kayapa Şubesi’nin kapılarını açılışa özel büyük indirimlerle müşterilerine açtı. Açılış töreninde konuşan Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, Özhan Market’in müşterilerine her zaman en kaliteli ürünleri, uygun fiyatlarla ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla sunduğunu vurguladı. Özhan, “Kayapa gibi hızla gelişen bir bölgede, halkımıza yakın olmak ve onların günlük ihtiyaçlarına çözüm sunmak için bu adımı attık. Yeni şubemizle, Kayapa halkına da yıllardır güvenilen Özhan Market kalitesini sunacağız” dedi.

Yakın zamanda Nilüferköy’de alımını gerçekleştirilen 2. depolama alanı ile depo kapasitelerini 16 bin 500 metrekareye çıkardıklarını ifade eden Özhan, şunları kaydetti, “Bu yatırım, lojistik gücümüzü artırarak sizlere daha hızlı ve daha verimli hizmet sunmamıza imkan tanıyacak. Bu tesisimizde modern manav ve online sipariş depolama alanlarıyla ve birçok üretim sahamız bulunuyor. Her ne kadar yerel bir perakende zinciri olsak da Nilüferköy’de kurduğumu internet depomuz sayesinde, sadece Türkiye’de değil 7 ülkeye de ihracat yaparak ülkemizin ürünlerini dünya ile buluşturuyoruz.”

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Kayapa şubesinin Kayapalılara hayırlı olmasını diliyor, bol kazançlı alışverişler diliyorum” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ise yaptığı konuşmada, Özhan Market’in Kayapa bilgesine yaptığı yatırımı, bölgenin kalkınması açısında çok önemli bulduğunu belirtti.

Açılışa özel çok iyi indirimler

Kayapa Şubesi’nin açılışı, bölge halkının büyük ilgisini çekti. Açılışa özel “çok iyi indirimler” nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan şube, Özhan Market’in sunduğu kaliteli hizmetin bölge halkı tarafından ne kadar takdir edildiğini bir kez daha ortaya koydu. Yeni şube, Kayapa ve çevresine önemli bir alışveriş merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yeni yatırımlar devam ediyor

Sadece yeni mağazalar açmakla kalmayan Özhan Market, aynı zamanda lojistik ve operasyonel altyapısını da güçlendiriyor. Bu kapsamda, kısa bir süre önce Nilüferköy’de ikinci deposunu hizmete açan Özhan Market, böylece daha geniş bir ürün yelpazesini daha hızlı ve verimli bir şekilde sunmayı hedefliyor.

Özhan Market, 2024 yılı içerisinde Nilüferköy ve 1050 Konutlar bölgelerinde de yeni şubeler açarak Bursa halkına daha geniş bir alanda hizmet vermeyi planlıyor. Şirket, bu yeni yatırımlarıyla istihdam imkanlarını da artırmayı amaçlıyor.

Bursa halkına 61 yıldır kesintisiz hizmet sunan marketler zinciri, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi vizyonuyla büyümeye devam ediyor. Özhan Market, yılların verdiği deneyim ve güvenle Bursa’daki varlığını güçlendirerek genişleme stratejisini sürdürüyor.