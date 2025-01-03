Türkiye, yerli ve milli savunma sanayiinde destan yazmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise art arda gelen başarılı adımlar, hem ülke insanını gururlandırıyor hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de ülke savunmasına güç katıyor.

İşte bu kapsamda tarihi günler yaşanıyor...

Yerli ve milli hava araçları üretiminde yeni bir safha daha geride kaldı.

21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Diğer savunma sanayii ürünlerimizin ihracat başarısı sonrası ülkeler KAAN için sıraya girmeye başladı.

Özellikle körfez ülkeleri, Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ı yakından takip ederken geçtiğimiz haftalarda kritik bir ziyaret gerçekleşmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı heyeti, KAAN savaş uçağını inceledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın KAAN Milli Muharip Uçak Programı’na katılımı için anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu açıklamıştı.

Ülkelerle KAAN için trafik sürerken bir ülkeden daha yerli ve milli uçağımız için talepler iletiliyor.

Pakistan medyası, KAAN'in bayrak giydirilmiş halini paylaşarak uçağa yönelik övgülerde bulundular.

"2028 YILINDA ALACAĞIZ"

Ülke geneline yer alan haberlerde Pakistan'ın 2028 yılında KAAN'ı hava kuvvetleri bünyesine katacağı ifade edildi.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek.

Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.

Milli savaş uçağı, her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak.

Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

KAAN'IN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

- Kanat açıklığı: 14 metre

- Uzunluk: 21 metre

- Yükseklik: 6 metre

- Azami hız: 1,8 Mach

- Servis tavanı: 55.000 ft

- Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

- Yüksek durumsal farkındalık

- Optimize edilmiş pilot iş yükü

- Muharebe hasar tespiti