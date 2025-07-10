Konya Şeker, 2025-2026 iş yılı kampanya döneminde üretici ortaklarına 410 milyon TL’lik pancar sulama avansı desteği sağlayacak.KONYA (İGFA) - Konya Şeker, 2025/2026 kampanya döneminde üretici ortaklarına mali destek sağlamak amacıyla pancar sulama avansı verme kararı aldı. 410 milyon TL tutarında pancar sulama avansı, 11 Temmuz Cuma günü saat 17:00’dan itibaren üretici ortaklarının hesabına yatırılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker olarak her koşulda çiftçimizin yanında durmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu anlayışla, 410 milyon TL tutarındaki pancar sulama avansını üretici ortaklarımızın hesaplarına aktarıyoruz. Güçlü çiftçi, istikrarlı tarımsal üretim ve daha büyük Türkiye demektir. Bu yolda desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ödememizin tüm üretici ortaklarımıza hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.