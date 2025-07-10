Bugünkü Resmi Gazete'de de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevini Prof. Dr. Fahrettin Altun’dan teslim aldı. Yeni dönemde iletişim stratejileri yeniden şekillenecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevini Fahrettin Altun’dan devraldı.

Resmi süreçlerin tamamlanmasıyla gerçekleşen devir teslim töreninde, Başkanlar, Türkiye’nin iletişim politikalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Prof. Dr. Sayın Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı görevini Prof. Dr. Sayın Burhanettin Duran’a devrediyor. https://t.co/Hkk5COPku4— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 10, 2025

Duran’ın akademik ve diplomatik geçmişiyle dikkat çeken kariyeri, bu görevde yeni bir perspektif sunması beklentisini artırıyor.